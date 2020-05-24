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«Всем мира и добра». Хабиб пожелал миру избавиться от коронавируса

03:55
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадан.

«Поздравляю всех с праздником Ид аль Фитр Ураза байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет всевышний. Пусть всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», — написал Хабиб в Instagram.

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