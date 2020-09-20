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«Все называют меня вторым Хабибом, но я — Хамзат». Чимаев — о победе над Миршертом

09:12
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Шведский боец ММА российского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над американцем Джеральдом Миршертом. Чимаев нокаутировал своего соперника уже на 17-й секунде поединка на турнире UFC Fight Night 178.

«Мы выступаем в таком виде спорта, где важно вывести соперника, заставить его нервничать. Я изначально посмотрел в глаза Миршерту и увидел, что тот переживает, он просто не хотел находиться в «клетке», — сказал после боя Чимаев. — Я уже устал от сравнений с Хабибом. Все называют меня вторым Хабибом, но я — Хамзат».

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