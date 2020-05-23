Волков назвал самый эмоциональный бой в карьере

Российский тяжеловес UFC Александр Волков считает дебют в Bellator одним из самых эмоциональных поединков в карьере. 5 октября 2012 года решением судей россиянин победил американца Бретта Роджерса.

«Один из моих самых эмоциональных поединков — это дебют в Bellator. 2012 год, мой первый поединок в США был ответственным и очень волнительным. Первым соперником в турнире восьмерке был топовый, на тот момент тяжеловес, Бретт Роджерс. Я был заряжен и мотивирован, и весь бой прошёл под мою диктовку. С этого поединка началась моя карьера в США и зарубежных организациях», — написал Волкво в Instagram.

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