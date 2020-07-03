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«Воистину к Нему возвращаемся». Сулейманов отреагировал на смерть отца Хабиба

3 июля 2020, 16:04
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Футболист опубликовал в «сториз» своего Instagram-аккаунта отрезок интервью Нурмагомедова-старшего, в котором тот размышляет о смерти, и сопроводил его подписью.

— Воистину, мы принадлежим Аллаху, и воистину к нему возвращаемся, — написал Сулейманов.

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