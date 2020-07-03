«Воистину к Нему возвращаемся». Сулейманов отреагировал на смерть отца Хабиба
3 июля 2020, 16:04
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Футболист опубликовал в «сториз» своего Instagram-аккаунта отрезок интервью Нурмагомедова-старшего, в котором тот размышляет о смерти, и сопроводил его подписью.
— Воистину, мы принадлежим Аллаху, и воистину к нему возвращаемся, — написал Сулейманов.
«Воистину к Нему возвращаемся». Сулейманов отреагировал на смерть отца Хабиба pic.twitter.com/5bysv9WU1Z— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) July 3, 2020
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