Владимир Минеев: «Бой Емельяненко с Джексоном закончится в первом раунде или же продлится все три»

Российский боец Владимир Минеев считает, что зрителей ждет захватывающий бой между Федором Емельяненко (38-6) и Куинтоном Джексоном (37-13). Поединок состоится в Японии 29 декабря.

— Емельяненко — очень опытный спортсмен, но не стоит недооценивать и его оппонента, — цитируют «Известия» Минеева. — Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три. Конечно, я буду болеть за Федора, который является примером для многих из нас. Именно из-за него я начал свою карьеру в смешанных единоборствах. Надеюсь, ему удастся выйти победителем из схватки с Джексоном и подарить всем россиянам хорошее предпраздничное настроение.