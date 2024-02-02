Поветкин — Емельяненко: «Дам совет Федору — не надо ему боксировать»

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в беседе с журналистами дал совет легенде ММА Федору Емельяненко.

— Федор Емельяненко очень хочет провести бой по боксу. Если он к вам обратится, например, потренироваться, какие-то советы дать, то поможете?

— Я ему дам совет — не надо ему это делать.

— Почему?

— Бокс — это не ММА. (Смеется.) Это разные вещи. Это то же самое, если поставить меня против чемпиона по ММА.

Ранее Емельяненко сообщил о ходе переговоров по боксерскому бою с Майком Тайсоном.