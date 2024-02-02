Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

2 февраля, 17:43

Поветкин — Емельяненко: «Дам совет Федору — не надо ему боксировать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в беседе с журналистами дал совет легенде ММА Федору Емельяненко.

— Федор Емельяненко очень хочет провести бой по боксу. Если он к вам обратится, например, потренироваться, какие-то советы дать, то поможете?

— Я ему дам совет — не надо ему это делать.

— Почему?

— Бокс — это не ММА. (Смеется.) Это разные вещи. Это то же самое, если поставить меня против чемпиона по ММА.

Ранее Емельяненко сообщил о ходе переговоров по боксерскому бою с Майком Тайсоном.

Александр Поветкин
Федор Емельяненко
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полицейские ищут предполагаемого убийцу бойца Мутаева

Хрюнов — о восстановлении Дацика: «Он нас еще порадует своими боями»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости