Владелец Fight Nights заверил, что драка Исмаилова и Минеева не была постановочной

Владелец AMC FIGHT NIGHTS Амир Мурадов прокомментировал драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым на турнире в Москве.

После боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым Минеев зашел в октагон и вызвал Исмаилова на бой. Бойцы устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую драку.

— Постановка? Ни в коем случае, я бы тоже об этом знал, — сказал Мурадов в интервью «СЭ». — Вы же видели, что у Маги кровь из носа шла? Мы бы такого не сделали, точно не постанова.