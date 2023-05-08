Вице-президент ACA Бадаев: «Не представляю, чтобы Евлоев победил Волкановски»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о том, с каким соперником стоит провести бой Мовсару Евлоеву.

«Если честно, не представляю, чтобы Мовсар победил Волкановски. Алекс — парень с другой ударной мощью, его тяжело перевести и удержать, он хорошо дышит — своим темпом ты его не загонишь. Пока это не тот бой, который нужен Мовсару, как и бой против Макса Холлоуэя. Вот поединок с Арнольдом Алленом я бы посмотрел, но нужно залатать дыры в защите. Нельзя так много пропускать — удары могут носить накопительный эффект. Нужно выстроить бой так, чтобы принимать меньше ущерба при эффектном стиле», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей. Поединок прошел 6 мая на UFC 288 в США. 29-летний россиянин провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (3 — нокаутом).