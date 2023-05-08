Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:17

Вице-президент ACA Бадаев: «Не представляю, чтобы Евлоев победил Волкановски»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о том, с каким соперником стоит провести бой Мовсару Евлоеву.

«Если честно, не представляю, чтобы Мовсар победил Волкановски. Алекс — парень с другой ударной мощью, его тяжело перевести и удержать, он хорошо дышит — своим темпом ты его не загонишь. Пока это не тот бой, который нужен Мовсару, как и бой против Макса Холлоуэя. Вот поединок с Арнольдом Алленом я бы посмотрел, но нужно залатать дыры в защите. Нельзя так много пропускать — удары могут носить накопительный эффект. Нужно выстроить бой так, чтобы принимать меньше ущерба при эффектном стиле», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей. Поединок прошел 6 мая на UFC 288 в США. 29-летний россиянин провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (3 — нокаутом).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-poka-ne-predstavlyayu-chtoby-evloev-pobedil-volkanovski/
Алекс Волкановски
Мовсар Евлоев
ММА
1
0
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт назвал двух бойцов, которых он отговаривал от завершения карьеры

Камил Гаджиев: «Бой за титул для Мовсара Евлоева не за горами»
Новости
RSS RSS
Все новости