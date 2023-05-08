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Камил Гаджиев: «Бой за титул для Мовсара Евлоева не за горами»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высоко оценил выступление россиянина Мовсара Евлоева (17-0) в бою с бразильцем Диего Лопесом (21-6).

«Мовсар победил единогласным решением и получил бонус за лучший бой вечера, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Да кто бы сомневался. Мовсар — это вообще очень сильный боец, очень разносторонний, хорош во всех аспектах, взвешенный. Мне кажется, что он прямо на хорошем ходу и титул не за горами. Бой за титул и сам титул, потому что сегодня, чтобы выигрывать у Мовсара, нужно иметь очень серьезные аргументы. Одним словом, красавец».

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qIuy0K52OIU
Диего Лопес
Камил Гаджиев
Мовсар Евлоев
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