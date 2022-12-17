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Бадаев — о поединке Слипенко и Вагаева: «Когда люди верят в себя, они побеждают нокаутом»

Мария Гусева
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Виталия Слипенко над Абубакаром Вагаевым в титульном поединке.

«После первого раунда показалось, что это будут долгие пять раундов для претендента и привычное пять раундов для чемпиона. Но в начале второго раунда Слипенко будто почувствовал, что может. Он забрал центр, встал в свою широкую стойку и довольно нестандартно выбросил локоть. Никто этого не ожидал. Но это спорт, когда люди верят в себя, они побеждают нокаутом», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Слипенко завоевал чемпионский пояс ACA в полусредней весовой категории.

В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения. На счету 29-летнего Вагаева 21 победа и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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