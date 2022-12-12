Бадаев: «Анкалаеву нужно включаться в медийном плане»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» дал совет Магомеду Анкалаеву (18-1) включаться в медийном плане.

«Магомеду нужно делать выводы. Акцентировать свое преимущество, явно показывать в будущих боях, — подчеркнул Бадаев. — И в медийном плане желательно включаться больше. Пусть этот момент будет отправной точкой. Сегодня он сказал: «Где мой пояс? Я выиграл, вы мне его не отдали». Вот на этом фоне, мне кажется, ему нужно включаться, где-то поддеть Блаховича, где-то сказать: «Вы престарелому Тейшейре уже какой шанс даете? А Джамал Хилл вообще откуда вышел? Как он может быть претендентом?» Какую-то такую кампанию начать, быть в теме, и, возможно, все изменится».

Бой Анкалаева и Яна Блаховича (29-9) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.