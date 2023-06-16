Веретенников назвал фаворита боя Резников — Вартанян

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников назвал фаворита поединка между соотечественником Артемом Резниковым и россиянином Эдуардом Вартаняном.

«Артем — очень мощный боец, но оппозиция со стороны Эдика тоже не сахар. Считаю, что на 70 процентов Артем заберет этот бой, скорее всего, решением. Затаскает Эдика своей борьбой. Будем топить за нашего, конечно. Так что ждем боя», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

Поединок Резникова с Вартаняном пройдет 16 июня в финале «Гран-при» на АСА 159 в Сочи.