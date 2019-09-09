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Василий Шестаков: «Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест»

03:10
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.

— Это был бой равных и достойных друг друга соперников, — цитируют «Известия» Шестакова. — Хабиб победил досрочно, но надо отдать должное американцу: он проявил свои лучшие бойцовские качества и даже смог удивить оппонента борцовскими приемами. После первого раунда, прошедшего в партере под диктовку Хабиба, Дастин по-прежнему демонстрировал отличную физическую форму и готовность выступать все пять раундов. А его попытка провести удушающий прием в третьем раунде для многих зрителей стала неожиданностью.

Тем не менее Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест и по праву носящий титул чемпиона UFC. Думаю, решающим фактором в победе российского самбиста стала не только техника, но и сила духа. Это именно те качества, которые развиваются у спортсменов, практикующих самбо.

Дополнительная информация

https://iz.ru/919263/rinat-shigaev-sevastian-terletckii-timur-ganeev/fergiuson-naiavu-sopernikom-khabiba-stanet-nepobezhdennyi-v-ufc-amerikanetc

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