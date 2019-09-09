Василий Шестаков: «Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест»

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом в третьем раунде.

— Это был бой равных и достойных друг друга соперников, — цитируют «Известия» Шестакова. — Хабиб победил досрочно, но надо отдать должное американцу: он проявил свои лучшие бойцовские качества и даже смог удивить оппонента борцовскими приемами. После первого раунда, прошедшего в партере под диктовку Хабиба, Дастин по-прежнему демонстрировал отличную физическую форму и готовность выступать все пять раундов. А его попытка провести удушающий прием в третьем раунде для многих зрителей стала неожиданностью.

Тем не менее Хабиб показал себя как боец, не имеющий слабых мест и по праву носящий титул чемпиона UFC. Думаю, решающим фактором в победе российского самбиста стала не только техника, но и сила духа. Это именно те качества, которые развиваются у спортсменов, практикующих самбо.