Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с Александром Емельяненко

Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с российским бойцом Александром Емельяненко.

«Саня уже сбитый летчик. Ему надо что-то говорить. Саня уже дерется с блогерами. У него сейчас нет никакого стремления что-то доказать. В одно время он всем доказал, а потом съехал с этого пути. Сейчас Саня просто веселит народ, как Камил Гаджиев правильно сказал. Его всегда смотрят, он будет драться. Конечно, сейчас он будет драться не в топах, но в любом случае я посмотрю. Это интересно с точки зрения того, что вот такой величины спортсмен будет драться с блогером, у которого нет истории боев. Если Саня в этой встрече проиграет, то все. Я не знаю его соперника. Однако в случае поражения ему надо думать. Голова у Емельяненко не железная. Пора завязывать. Саня в мой адрес ничего не скажет, потому что он знает, что если скажет, с ним будет беда. Саня уже сбитый летчик, ему надо выступать либо в Epic Fighting Championship, либо в «Сбитых летчиках», либо с какими-то артистами. Драться с профессиональными спортсменами он уже не готов», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

На турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая Романкевич проведет бой по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым. Александру Емельяненко 26 мая предстоит поединок с Евгением Ершовым.