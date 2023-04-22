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Сегодня, 16:28

Василевский рассказал, что на бой против «Джанго» он вышел с «короной»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал свою победу над Исламом Жангоразовым по прозвищу «Джанго».

«До конца своим выступлением не доволен. Не фонтан был по здоровью. Я сильно заболел «короной». До боя у меня было 38,5, а после 39,5. Весь день пил парацетамолы и ибуклины. Перед самим боем две таблетки парацетамола выпил. Не размяться. Ничего не мог. Настроил себя как робота — работать, работать и работать. Понимал, что Джанго функционально будет тяжело со мной, даже если я буду больным. После боя слег на пять дней. Единственное, я не понял, как он уложился в вес 88 кг. Он в полтора раза больше Шамиля Рамазанова, с которым мы договаривались драться в 90 кг. Непонятно, как он получился такой большой», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Василевский победил Жангоразова на турнире Hardcore Boxing, который появился в эфире 4 апреля. Год назад спортсмены провели поединок по правилам ММА. Тогда победу единогласным решением судей также одержал Вячеслав.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-rasskazal-chto-na-boi-protiv-dzhango-on-vyshel-s-koronoi-245317/
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