Вадим Немков: «Пока у Федора нет планов снова драться с Бейдером»

Российский боец Вадим Немков в интервью «СЭ» рассказал, что Федор Емельяненко не собирается брать реванш у американца Райана Бейдера за поражение 26 января прошлого года.

Тогда Емельяненко уступил Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Американец нокаутировал российского бойца на 35-й секунде.

— Сам Федор не хочет поквитаться с Бейдером в тяжелом весе?

— Нет, он не собирается с ним драться. У него пока таких планов нет.

Немков входит в команду Емельяненко — Fedor Team. 9 мая он проведет бой с Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе (до 93,0 кг). Поединок состоится в Сан-Хосе (США).

На счету 27-летнего Немкова — 11 побед и 2 поражения в ММА. У 36--летнего Бейдера — 27 побед и 5 поражений. Американец — чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах. (Михаил Потапов)