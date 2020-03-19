В UFC сделали заявление по бою Хабиба и Фергюсона

Промоушен UFC на официальном сайте объявил, что турнир UFC 249 не состоится в Бруклине, как было объявлено ранее. Шоу запланировано на 18 апреля. Турнир должен возглавить бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

— Мероприятие не состоится в «Баклайс центр» в Бруклине, как было объявлено ранее, — говорится в сообщении UFC. — Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний. Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств. Интернет и телефонные заказы будут автоматически отменены и возвращены.

На этой неделе глава UFC Дана Уайт допустил, что шоу UFC 249 пройдет за пределами США.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.