В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что ситуация со статусом организации развивается драматично, но предсказуемо.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.

- Был шанс исправить ситуацию, но у нас так уж складывается, что на основании выводов люди неспособны должным образом реагировать, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — Прогноз был именно такой. Вынуждены признать, что это логичное развитие ситуации. Ситуация драматичная, и, к сожалению, она развивается так, как и прогнозировалось. Пока у нас нет развернутых рекомендаций со стороны ВАДА. Это будет следующий шаг, которого мы ждем.