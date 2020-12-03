В МОК опровергли скорую встречу Баха с Нурмагомедовым

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о скорой встрече президента организации Томаса Баха с обладателем пояса UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ранее боец сообщил, что намерен обсудить возможность включения смешанных единоборств в программу Олимпийских игр.

Включение ММА в программу летних Олимпийских игр 2028 года он назвал одной из своих главных задач на ближайшие пару лет.

— Нет, встреча с президентом МОК не запланирована, — цитирует ТАСС сообщение МОК.