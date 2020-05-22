В команде Уланбекова подтвердили подписание контракта с UFC

Российский боец Тагир Уланбеков будет выступать в UFC. Эту информацию подтвердили в команде спортсмена.

«Тагир стал бойцом UFC», — приводит ТАСС слова представителя Уланбекова.

Ранее Уланбеков выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. Всего на его счету 10 побед и одно поражение.

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