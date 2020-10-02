Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram сообщил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов? подписал контракт с Bellator.

«Мы верим и возлагаем большие надежды на Усмана, газуй Братишка и не сбавляй обороты, время покорять Америку», — подписал пост Хабиб.

На данный момент неизвестно, где и с кем Усман проведет свою дебютный бой. Наего счету 11 побед и ни одного поражения в ММА.