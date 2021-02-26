Рой Джонс рассказал о желании провести бой с Федором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс рассказал, что хочет провести поединок с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера. Так что пока не знаю — если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу еще один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с (Эвандером) Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет», — цитирует «РИА Новости» Джонса.

На счету 52-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в профессиональном боксе. Последний поединок американец провел против Майка Тайсона, бой носил выставочный характер и завершился вничью. У 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА.