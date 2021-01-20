Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC и выиграл свой первый бой в рамках промоушена.

На турнире UFC Fight Night (on ESPN 20) в Абу-Даби Нурмагомедов победил казахстанского бойца Сергея Морозова. Победу брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал досрочно: уже во втором раунде он провел удушающий прием и сопернику пришлось сдаться.

«Начало положено. Огромное спасибо всем за поддержку и поздравление, — написал Умар на своей странице в Instagram.

Теперь на счету 25-летнего россиянина 13 побед в 13 боях.

Отметим, что в углу Умара во время поединка находился его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.