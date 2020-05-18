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Украинская телеведущая жестко ответила Усику. Она предлагает ему «ответить за базар»

11:52
Александр Усик. Фото "СЭ"
Александр Усик. Фото "СЭ"
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Украинская телеведущая Янина Соколова поделилась мнением о публичном конфликте тяжеловеса Александра Усика и борца Богдана Грицая.

— Вот такой вот парень! — сказала Соколова в видео на своем Youtube-канале. — Наша гордость и пример для подражания. Кстати, Александр, можешь и меня ******* (ударить, — прим. «СЭ»), я ж тоже диванный эксперт и тоже тебя критикую.

Александр, это же интернет! Здесь это так не работает. «Эй ты, я тебе по IP вычислю, если не заткнешься». И все заткнулись.

Интернет-правило гласит: на каждый твой *** найдется еще сто ****. И если ты еще на сто **** ответишь, то придется отвечать уже на десять тысяч ****. То есть, отвечать на *** - ****** (плохая, — прим. «СЭ») идея! Расслабься и получай удовольствие. Только не забудь спилить мушку.

Ты живешь по правилу «отвечать за базар». Как будешь отвечать на вызов Грицая, чемпион? Готов навалять диванному бойцу? Или сам за диваном отсидишься?

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