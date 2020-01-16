Уиттакер снялся с боя против Каннонье на UFC 248

Поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Джаредом Каннонье на турнире UFC 248 не состоится, сообщает MMA Fighting. 29-летний австралиец, потерявший в октябре чемпионский пояс UFC, не выйдет в октагон. В настоящее время нет никаких сведений о том, почему он был вынужден отказаться от боя.

Как отмечает источник, есть вероятность, что будет найдена новый соперник для 35-летнего Джареда Каннонье, у которого серия из трех досрочных побед в средней весовой категории.