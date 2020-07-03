«Покойся с миром, Великий Тренер». UFC соболезнует в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

UFC выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает официальный Twitter промоушена.

«Семья UFC адресует самые искренние соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек сыграл ключевую роль в жизни огромного количества спортсменов и мы можем с уверенностью сказать, что без его участия мир единоборств был бы совсем другим. Покойся с миром, Великий Тренер, — говорится в сообщении.

Abdulmanap Nurmagomedov (1962-2020)



The UFC family sends its sincerest condolences to the Nurmagomedov family on the passing of Abdulmanap Nurmagomedov. pic.twitter.com/SPpynZ2xJC — UFC (@ufc) July 3, 2020

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.