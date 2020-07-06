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UFC подтвердил проведение боя Усман — Масвидаль

6 июля 2020, 09:42

UFC объявил о проведении боя между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Титульный поединок состоится на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове».

Изначально с чемпионом UFC в полусреднем весе Усманом должен был драться Гилберт Бернс. Однако у него диагностировали коронавирус.

В главном бою UFC 251 встретятся Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй. Также рамках вечера боев состоится поединок россиянина Петра Яна с Жозе Алду.

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