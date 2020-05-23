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UFC объявила участников турнира 30 мая

01:37

Пресс-служба UFC опубликовала список участников турнира, который состоится 30 мая в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бернса. Со-главным событием будет поединок Благой Иванов — Аугусто Сакаи.

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