UFC объявила участников турнира 30 мая

Пресс-служба UFC опубликовала список участников турнира, который состоится 30 мая в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бернса. Со-главным событием будет поединок Благой Иванов — Аугусто Сакаи.

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