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UFC Fight Night Ян — Двалишвили: главный кард, кто из россиян выступает, расписание боев

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night, где в главном бою вечера подерутся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. Их поединок пройдет в концертном зале The Theater at Virgin Hotels, начало — около 4.30 по московскому времени.

Основной кард UFC Fight Night выглядит следующим образом:

Витор Петрино (Бразилия) — Антон Туркал (Швеция) — 12 марта в 02.00 мск;

Саид Нурмагомедов (Россия) — Джонатан Мартинес (США) — 12 марта в 02.30;

Рикардо Рамос (Бразилия) — Остин Линга (США) — 12 марта в 03.00;

Александр Волков (Россия) — Александр Романов (Молдова) — 12 марта в 04.00;

Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия) — 12 марта в 04.30.

В прямом эфире видеотрансляцию UFC Fight Night покажут каналы «Матч Боец» и matchtv.ru.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили. Петр Ян против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night: основная информация
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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