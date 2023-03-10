Волков объяснил, почему согласился на бой с Романовым

Российский боец Александр Волков объяснил, почему согласился на бой с молдаванином Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221.

«Я очень долго ждал поединка, не выбирал себе соперника. У меня был большой перерыв. В конце лета я заявил UFC, что готов подраться с любым, независимо от того, кто он и откуда. Главное — быстрее подраться. У меня была хорошая форма, хотелось выступать. Не знаю, была ли возможность выбрать другого соперника. Из-за того, что изначально занял эту позицию, отказаться не мог, поэтому принял поединок», — цитирует Metaratings.ru Волкова.

Бой Волкова и Романова станет со-главным боем турнира UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе. На счету Волкова 35 побед и 10 поражений, а у Романова — 16 побед и 1 поражение.