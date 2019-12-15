В ночь на 15 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 245.

На UFC 245 россиянин Петр Ян победил американца Юрая Фэйбера, австралиец Алекс Волкановски — американца Макса Холлоуэя, нигериец Камару Усман — американца Колби Ковингтона, бразильянка Аманда Нунес — голландку Жэрмейн Де Рандами.

Представляем видеообзор боев турнира.

Петр Ян (Россия) vs Юрая Фэйбер (США)

Аманда Нунес (Бразилия) vs Жэрмейн Де Рандами (Нидерланды)

Макс Холлоуэй (США) vs Александр Волкановски (Австралия)

Камару Усман (Нигерия) vs Колби Ковингтон (США)

Марлон Мораес (Бразилия) vs Жозе Алдо (Бразилия)

Йен Хейниш (США) vs Омари Ахмедов (Россия)

Результаты турнира UFC 245

Камару Усман победил Колби Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде

Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей

Аманда Нуньес победила Жермейн Де Рандами единогласным решением судей

Марлон Мораес победил Жозе Альдо раздельным решением судей

Петр Ян победил Юрайю Фейбера нокаутом в третьем раунде

Джефф Нил победил Майка Перри техническим нокаутом в первом раунде

Ирен Алдана победила Кетлин Виеру нокаутом в первом раунде

Омари Ахмедов победил Йена Хейниша единогласным решением судей

Мэтт Браун победил Бена Сондерса нокаутом во втором раунде

Чейс Хупер победил Дэниеля Хупера техническим нокаутом в первом раунде

Брэндон Морено победил Кай Кара-Франса единогласным решением судей

Джессика Ай победила Вивьен Арауджо единогласным решением судей

Пунахэле Сориано победил Оскара Пьехоту нокаутом в первом раунде