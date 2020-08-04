Уайт заверил: Конор не будет драться в 2020 году

Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в легком весе Конор Макгрегор в 2020 году не будет проводить боев, потому что его нет в графике организации.

— Он закончил карьеру. Конор Макгрегор не проводит боев, — цитирует bjpenn.com Уайта. — Он закончил карьеру. У меня на него нет планов. У нас составлен календарь до 7 ноября, и Конора нет ни в одном из боев.

В этом году он закончил. У него нет боев в этом году и не будет. Я не говорю, что он не выйдет на бой в 2021-м, но до 2021 года у нас на него планов нет. Он не будет драться в 2020 году. Конор Макгрегор закончил карьеру.