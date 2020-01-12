У Макгрегора недовес перед боем с Серроне

Боец UFC Конор Макгрегор за неделю до боя с Дональдом Серроне весил чуть больше 160 фунтов (около 73 килограммов). Об этом ирландец сообщил в интервью ESPN, которое было опубликовано 10 января.

— Я вешу 160 фунтов. 160 с небольшим, — признался Макгрегор. При этом бой пройдет в полусреднем весе — до 170 фунтов (до 77,1 кг).

— Я бы без проблем мог сделать 155 фунтов (70,3 кг — лимит легкой весовой категории в UFC. — Прим. «СЭ»), — отметил ирландец. — Я просто не думаю, что он (Серроне) хорошо выглядит в категории 155, его категория — 170. Я выиграю у него в любом весе. Я выиграю, даже если выйду больным.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января на шоу UFC 246 в Лас-Вегасе.

— Мне нравится категория до 170 фунтов и все, что там происходит. Там есть Хорхе Масвидал с этм поясом (BMF), другие парни, которые бьются за титул. Я хорошо себя чувстую в этой категории. Она открывает намного больше возможностей, верно? — сказал Конор.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа в ММА и 4 поражения. У 36-летнего Серроне — 36 побед и 13 поражений.

Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Поединок прошел в легком весе. Чтобы уложиться в лимит, Конор согнал примерно 8-10 килограммов. После взвешивания (проходит примерно за 36 часов до боя) он восстановил вес и во время поединка весил около 78 кг.