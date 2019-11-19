У Хабиба Нурмагомедова восемь телохранителей

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос, испортили ли его сына слава и известность.

— Я не думаю, что испортили, — цитирует Нурмагомедова официальный сайт телерадиокомпании «МИР». — Он начал ее правильно использовать, от этого есть много пользы, но и много нагрузки. Он не может просто вот с сыном выйти за руку на улицу. Он не может пойти с семьей куда-то, не может отвести дочку в детский сад. Да даже просто пойти на базар, купить яблоки. Для него это что-то сумасшедшее. У него восемь телохранителей. Это очень тяжело.