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У бывшего бойца UFC из России угнали автомобиль

12:36
Хадис Ибрагимов. Фото Instagram
Хадис Ибрагимов. Фото Instagram
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У Хадиса Ибрагимова в Санкт-Петербурге украли автомобиль, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, речь идет об автомобиле Lexus ES 200. Ориентировочная стоимость машины составляет два миллиона рублей.

Угонщика зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако пока установить его личность не удалось.

Ранее руководство UFC уволило Хадиса Ибрагимова. 25-летний россиянин, пришедший в организацию со статистикой 8-0, потерпел четыре поражения в четырех боях.

Дополнительная информация:

https://t.me/mashmoyka/4889

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