«Ты видел, что Хабиб сделал с ним». Усману не интересен бой с Макгрегором

Чемпион UFC в полулегком весе Камару Усман рассказал, что не заинтересован в бое с Конором Макгрегором. Ирландец намекал на этот поединок в Twitter.

— Он должен хотеть умереть, — цитирует нигерийца TMZ. — Ты видел, что Хабиб сделал с ним. Было бы нечестно, если бы я боролся с Конором. Большое уважение к нему за то, что он сделал для этого вида спорта, но это не то, чего я хочу. Я могу причинить вред этому парню.

Если бы мне пришлось выбирать... конечно, я хочу Жоржа Сен-Пьера. Если вы говорите о парне, который заслуживает титульного боя, это Леон Эдвардс. Он не проигрывал с тех пор, как дрался со мной, потом он встречался с некоторыми крутыми ребятами.