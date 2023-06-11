Туйнов заявил, что Ершову не нужна победа над таким Емельяненко

Известный российский кикбоксер Владислав Туйнов прокомментировал выставочный бой между ветераном ММА Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым.

«Был очень рад тому, что при выходе спортсменов в клетку было объявлено, что это выставочный поединок, потому что если бы он преподносился как профессиональное событие, это бы сильно пошатнуло всю индустрию. Не думаю, что этот бой постановочный. Когда Ершов выходил на поединок, он до конца не представлял, в какой форме находится Александр. Саша действительно легенда спорта и очень многое сделал для популяризации единоборств в нашей стране. Когда Евгений попал первыми ударами, он понял, что гораздо сильнее и у него есть все, чтобы нокаутировать Александра. Когда Емельяненко попятился назад в первом раунде и облокотился на клетку, все было понятно. Ершов сам понимал, что ему не нужна такая победа, и он мог получить еще больше критики за это. Думаю, он сделал все абсолютно правильно, дав Александру победить и заработать денег перед уходом на пенсию. Хотелось бы видеть Александра в других медиа-событиях, которые смогут дать ему возможность заработать денег для себя и своих близких, но не на выставочных поединках, и тем более в спортивных выступлениях», — приводит слова Туйнова MMA.Metaratings.ru.

26 мая в главном событии «Бойцовского клуба РЕН-ТВ» в Москве, выставочном бою по правилам ММА Александр Емельяненко победил Евгения Ершова обратным узлом локтя (кимура) во втором раунде.