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Гурьянов поделился своим мнением насчет возможного второго поединка между Махачевым и Оливейрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги Open FC Александр Гурьянов поделился своим мнением насчет возможного второго поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Мне понравился бой Оливейры и Дариуша. Они амбассадоры этого веса в UFC. Безусловно, было очевидно, что Оливейра попросит реванш. А почему бы и нет? Продажи с этого боя будут. Ислам будет без Хабиба в углу — это тоже интересно! Я бы посмотрел этот бой в карде Абу-Даби. Там и Чимаев, и вроде как Умар Нурмагомедов будет. Хорошее место для такого боя. Но мне нравится про Оливейру эта классическая фраза: «Раненый лев — все еще лев». Вот и посмотрим!» — приводит слова MMA.Metaratings.ru.

Бой Махачева и Оливейры прошел октябре 2022 года на UFC 280. Тогда победу сабмишном во втором раунде одержал россиянин.

11 июня Чарльз вышел на поединок против Бенеила Дариуша в рамках UFC 289, который проходил в Ванкувере (Канада). В этом бою бразилец победил техническим нокаутом в первом раунде. В его активе 34 победы и девять поражений.

31-летний Махачев последний раз выходил в октагон против Алекса Волкановски. Их бой прошел в феврале этого года на турнире UFC 284. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Ислам. На его счету 24 победы и одно поражение. В активе бразильца 34 победы и девять поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ranenyi-lev-vse-eshe-lev-prezident-open-fc-guryanov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-revanshe-oliveiry-i-makhacheva-257987/
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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