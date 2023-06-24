Турнир Hardcore ММА пройдет 1 июля, несмотря на введение режима КТО в Москве

Турнир лиги Hardcore ММА, как и планировалось, состоится 1 июля.

«Никаких ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий нет, постановления от правительства на ограничения передвижения тоже нет. Мероприятие запланировано, если будет перенос, мы заранее предупредим», — приводит MMA.Metaratings.ru слова представителя пресс-службы Hardcore.

В рамках турнира пройдет бой между россиянином Шовхалом Чурчаевым и представителем Ирана Мухаммедом «Персом» Хейбати.

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.