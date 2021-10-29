Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на UFC 267

Бойцы Петр Ян и Кори Сэндханен сделали вес перед боем за временный титул в легчайшей весовой категории UFC.

Вес россиянина составил 135 фунтов (61,2 кг). Ровно такой же вес показал американец.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.