Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на UFC 267

08:20
Петр Ян. Фото UFC
Петр Ян. Фото UFC
Теги:

Бойцы Петр Ян и Кори Сэндханен сделали вес перед боем за временный титул в легчайшей весовой категории UFC.

Вес россиянина составил 135 фунтов (61,2 кг). Ровно такой же вес показал американец.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
0