Ян и Сэндхаген успешно взвесились перед боем на UFC 267
08:20
Бойцы Петр Ян и Кори Сэндханен сделали вес перед боем за временный титул в легчайшей весовой категории UFC.
Вес россиянина составил 135 фунтов (61,2 кг). Ровно такой же вес показал американец.
Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сэндхагена 14 побед и 3 поражения.
Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.
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