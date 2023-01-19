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Сегодня, 12:14

Тренер Волкановски подтвердил, что связывался с Царукяном для подготовки к Махачеву

Давид Хачатрян
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Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (25-1), заявил, что пытался привлечь Армана Царукяна (19-3) в тренировочный лагерь Волкановски для боя с чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (23-1), но ничего не вышло.

«Мы попросили его [Царукяна] приехать, — сказал Лопес It's Time For Sports. — Я обратился к целой куче людей. Ислам — тяжелый соперник, поэтому... он [Царукян] неплохо с ним [Махачевым] дрался, особенно в грэпплинге. Это был очень близкий бой. Я встречался с ним [Царукяном] пару раз, и я был с ним знаком. Кроме того, я очень хорошо знаю его менеджера, так что я с ним связался.

Его тренер по джиу-джитсу сказал, что он [Царукян] заинтересован, чтобы приехать в тренировочный лагерь, но ничего не вышло. Осталось несколько недель до боя, так что я не знаю, приедет ли он. Но мы от него ничего больше не слышали".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.
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