Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал «СЭ» о том, что российский боец в его зале не проиграл ни одного спарринга.

Мендес — главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA), в котором Нурмагомедов тренируется с 2012 года.

— После первых тренировок с Хабибом для вас уже было ясно, что это будущий чемпион UFC?

— Это было сразу очевидно. Особенно когда я понял, что он способен слушать и слышать. Сразу было видно, что он силен морально, что его нельзя сломать. До тех пор пока он сражается за свою веру, семью и страну, его не сломать. И не победить.

— Кто-то говорил, что Хабиб ни одного раунда не проиграл даже в спаррингах. Это правда?

— Ну, нет, он, конечно, проигрывал раунды. Но чтобы он проиграл весь спарринг — такого и правда не было. Если один раунд отдаст, то остальные заберет. Он всегда выходит победителем, вне зависимости ни от чего.

— А кто те бойцы, которые забирали у него раунды?

— Да их много было, на самом деле. Но кто показывает себя против Хабиба лучше всех — это Ислам Махачев.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. В этих поединках он уступил лишь в одном раунде. Следующий бой Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. Его соперником станет американец Тони Фергюсо (25-3). (Михаил Потапов)