Тренер Магомедшарипова об отце Хабиба: «Мы потеряли одного из лучших тренеров за всю историю»

Тренер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова Марк Генри выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Мы не только потеряли одного из лучших тренеров за всю историю, но и прекрасного представителя всего спорта, — написал Генри в Instagram. — Нам всем будет не хватать Абдулманапа, но то, как он учил нас действовать со скромностью, достоинство и духом воина, останется навсегда. Молимся за нашего брата Хабиба Нурмагомедова и его семью».

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.