Тренер Магомедшарипова об отце Хабиба: «Мы потеряли одного из лучших тренеров за всю историю»
Тренер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова Марк Генри выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
We not only lost one of the BEST coaches of all time today but also an incredible ambassador to all sports. Abdulmanap will be missed by all, but how he taught us all to act with humbleness, dignity and a warrior spirit will live on 4ever. Prayers go out to our brother @khabib_nurmagomedov and his family!! ??
«Мы не только потеряли одного из лучших тренеров за всю историю, но и прекрасного представителя всего спорта, — написал Генри в Instagram. — Нам всем будет не хватать Абдулманапа, но то, как он учил нас действовать со скромностью, достоинство и духом воина, останется навсегда. Молимся за нашего брата Хабиба Нурмагомедова и его семью».
Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.