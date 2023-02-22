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Сегодня, 18:41

Тренер Исмаилова рассказал, при каких условиях возможен поединок между Магомедом и Ромеро

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов заявил, что одним из соперников российского бойца ММА Магомеда Исмаилова может стать кубинец Йоэль Ромеро.

«Сейчас у нас в планах бой со Шлеменко. На будущее есть вариант поединка с Майком Перри. Пока так. Если в ACA подпишут Йоэля Ромеро, можно с ним. Хороший вариант. У них есть деньги на большого бойца. Сейчас Ромеро предстоит бой с Вадимом Немковым. Важную роль сыграет то, как он выступит в этом поединке. Шансов у него немного. Но бывали случаи, когда боец выдает супербой, находясь на спаде.

На один бой Ромеро может взорваться. Он неплохо бьет с рук. У него есть школа бокса, но 45 лет. Зачем выступать в таком возрасте? Хорошие деньги, наверное, платят. Для Немкова бой очень хороший в плане медиа. Галочка в графе победы над таким бойцом — прекрасно для наследия, истории. Потом Вадиму надо побеждать Райана Бейдера, чтобы отомстить за Федора Емельяненко, но тут скорее соперником американца станет Валентин Молдавский. Это тоже хорошая история", — приводит Metaratings.ru слова Исмаилова.

На счету 45-летнего уроженца Кубы четыре поражения подряд. Он проиграл Роберту Уиттакеру, Пауло Косте и Исраэлю Адесанье в UFC. В марте Ромеро должен провести против Вадима Немкова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-ismailova-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-vozmozhen-boi-magomeda-s-romero-229923/
Магомед Исмаилов
ММА
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