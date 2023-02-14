Тренер Харитонова рассказал, что бойцу поступают предложения по бою с Александром Емельяненко

Известный российский тренер Руслан Кривуша рассказал, что его подопечный Сергей Харитонов часто получает предложения о поединке против Александра Емельяненко.

«Сергею постоянно поступают предложения по бою с Александром Емельяненко. Но этот поединок актуален среди обычной публики, которая не разбирается в спорте. Они видят Сергея с животом, толстым, неповоротливым. Но неделя тренировок и Харитонов входит в форму. Даже с этим весом. На любом сборе после перерыва от трех до шести месяцев он обычно две недели раскачивается, а затем он быстро адаптируется к нагрузкам и набирает форму. Но только тогда, когда он мотивирован и лично хочет. Его невозможно заставить. Только личная мотивация, независимо от того, насколько опасен соперник», — приводит слова Кривуша MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко встречался с Харитоновым в сентябре 2006 года в рамках Pride FC. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил Александр. В конце января промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что Емельяненко может провести поединки против Сергея Харитонова и Боба Саппа.