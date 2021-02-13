Тренер Хабиба рассказал о трудностях в подготовке Махачева к бою с Добером: «Не знаю, где мы будем завтра»

Тренер Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, поделился мыслями о недавно анонсированном поединке своего подопечного Ислама Махачева против американца Дрю Добера. Бой пройдет в ночь на 6 марта (утром 7 марта по московскому времени) на шоу UFC 259 в Лас-Вегасе.

Мендес отметил сильные стороны оппонента Махачева и рассказал, где и в каких условиях тренируется россиянин.

«Считаю, что нам необходимо принять во внимание его сильные стороны и затащить его в глубокие воды, — сказала Мендес на подкасте экс-бойца UFC Майка Свика. — В целом он боец высокого уровня с неплохой ударной техникой. Ничего отрицательного не мог бы в нем отметить — очень хороший и сбалансированный боец. Нам лишь необходимо внимательно изучить его, проделать некоторые заготовки и реализовать их в бою».

?«Он [Ислам Махачев] ранее проходил через тренировочный лагерь в Вегасе, — отметил Мендес. — Это было перед отмененным поединком с Дос Аньосом. К концу лагеря я должен был прилететь из Абу-Даби, но в итоге он подхватил инфекцию и снялся с боя. Так что он уже дважды готовится к бою в Вегасе. По правде говоря, ничего не сравнится с подготовкой в АКА [в Сан-Хосе]. Там есть все необходимое для подготовки как для нас тренеров, так и для самих бойцов. Лагерь в АКА выглядел бы лучшим сценарием из всех возможных.

Все бы ничего в Вегасе, но тут у нас нет одного определенного зала. Например, сегодня мы тренируемся в PI [UFC Performance Institute], а завтра можем в Xtreme Couture. Если вы спросите, где конкретно мы потренируемся завтра, то я не смогу ответить, потому что не знаю. Я больше склоняюсь к стабильным тренировкам в одном зале, где мы могли мы отработать все заготовки. Успех во многом достигается последовательностью — и это то, чем мы всегда отличались. Все должно идти своим чередом, как алфавит: A,B,C,D и так далее. А когда ты сегодня здесь, а завтра там — это многое меняет. Мне не нравится такой подход». ?