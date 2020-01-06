Тренер Хабиба: «Махачев станет следующим чемпионом UFC, я гарантирую»

Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах в UFC российского бойца Ислама Махачева.

28-летний Махачев (18 побед, 1 поражение в ММА, 7-1 — в UFC) так же, как и Нурмагомедов, выступает в легком весе.

— Прямо сейчас Махачев победил бы Конора Макгрегора? — вопрос Мендесу.

— Прямо сейчас — да. Потому что он просто невероятен в партере и в тейкдаунах. И также очень солидно смотрится в стойке. Конору нужно будет его поймать на удар. И вот если у него получится, Ислам может проиграть.

Следующим соперником Махачева, по всей видимости, станет 27-летний американец Кевин Ли (18-5). Бой может состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

— На мой взгляд, Ислам лучше лучшие сабмитит, лучше в ударах. Кевин — отличный борец, но и Ислам тоже. Не удивлюсь, если он и в этом его переиграет. (Михаил Потапов)