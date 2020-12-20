Томпсон решением судей победил Нила в главном поединке UFC Вегас 17

Американский боец Стивен Томпсон в главном поединке турнира UFC Вегас 17 одержал победу над американцем Джеффом Нилом.

Поединок в полусреднем весе длился все пять раундов и закончился победой Томпсона единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

В активе Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. Нил до этого боя ни разу не проигрывал в UFC. На его счету 6 побед в промоушене.

В со-главном бою турнира бразилец Жозе Альдо оказался сильнее эквадорца Марлона Веры.