Томпсон решением судей победил Нила в главном поединке UFC Вегас 17
06:23
Американский боец Стивен Томпсон в главном поединке турнира UFC Вегас 17 одержал победу над американцем Джеффом Нилом.
Поединок в полусреднем весе длился все пять раундов и закончился победой Томпсона единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.
В активе Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. Нил до этого боя ни разу не проигрывал в UFC. На его счету 6 побед в промоушене.
В со-главном бою турнира бразилец Жозе Альдо оказался сильнее эквадорца Марлона Веры.
All ??!@WonderboyMMA with a striking masterclass to close out the year on top! #UFCVegas17 pic.twitter.com/sL9cBAfV9N— UFC (@ufc) December 20, 2020
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