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Томпсон решением судей победил Нила в главном поединке UFC Вегас 17

06:23
Томпсон победил Нила в поединке UFC Вегас 17. Фото UFC
Томпсон победил Нила в поединке UFC Вегас 17. Фото UFC

Американский боец Стивен Томпсон в главном поединке турнира UFC Вегас 17 одержал победу над американцем Джеффом Нилом.

Поединок в полусреднем весе длился все пять раундов и закончился победой Томпсона единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

В активе Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. Нил до этого боя ни разу не проигрывал в UFC. На его счету 6 побед в промоушене.

В со-главном бою турнира бразилец Жозе Альдо оказался сильнее эквадорца Марлона Веры.

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