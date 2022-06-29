Макс Холлоуэй прокомментировал прогноз Хабиба на его бой с Волкановски

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) признался, что ему все равно, какой прогноз дал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) на его бой с Александром Волкановски (23-1).

«Может быть, Хабиб имел в виду, что у Волкановски больше огня, потому что у него есть свое кулинарное шоу? Он может говорить все, что захочет, и я понятия не имею, о чем он, сечешь?! Я все еще выступаю на высоком уровне, и я не могу дождаться этого боя. Много людей говорят всякую чушь, поэтому давайте выясним, правы ли они. В это воскресенье у меня будет с собой огонь», — сказал Холлоуэй в интервью Yahoo! Sports.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он считает, что в третьем поединке между Холлоуэем и Волкановски победу одержит чемпион, потому что в нем больше огня.

Холлоуэй и Волкановски подерутся 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.