Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, за кого болеет в футболе.

— Когда играют страны, чемпионат мира или Европы, болею за Россию и Ирландию, — сказал Лобов.

— А в клубном футболе?

— А так, если честно, я больше за игроками слежу. Если мне нравится какой-то игрок как человек, как он играет, — я смотрю. Вот Роналду мне очень нравится, сейчас он играет в «Ювентусе», я смотрю, мне нравится, как он там играет. До этого смотрел на него в «Реале», в «Манчестер Юнайтед». Иногда даже не понимаю немного, как люди поддерживают команду... Ну, понятно, когда команда из твоего города. А когда люди болеют за команду не пойми откуда... За сезон поменялся тренер, поменялись игроки. Кого ты поддерживаешь? Их цвета, форму, футболки? Мне это иногда бывает непонятно. Поэтому я больше слежу за игроками — мне нравится Месси, нравится Роналду, зрелищные игроки. За ними с удовольствием смотрю.

— А в Нижнем Новгороде клубы постоянно распадаются.

— К сожалению, да. Раньше был нижегородский «Локомотив», в высшей лиге играл. Даже помню, как ходил на матч. У «Динамо» тогда выиграли — 2:0 (в чемпионате России 1996 года. — Прим. «СЭ»). Это давным-давно было, я еще в России жил. А это было большое событие тогда, потому что «Динамо» — серьезный клуб. Тогда все радовались. Сейчас, насколько я знаю, имя поменяли у команды, уже не «Локомотив».

— Чего там только не происходило! Знаете, как футбольные фанаты называли Нижний Новгород в 90-е годы?

— Нет, не знаю. Как?

— «Омоновск-сити». Потому что там был самый жесткий ОМОН.

— Серьезно? (Смеется.) Нижний Новгород, Заволжье — криминальные районы, ОМОН нужен серьезный, поэтому понимаю.

— Кто у вас в команде самый заядлый болельщик?

— Если честно, прямо заядлых болельщиков нет. Знаю, что Джон Кэвана за «Ливерпуль» болеет, у него вся семья за «Ливерпуль». И отец, и будущая супруга тоже. Вообще, в Ирландии много болельщиков «Ливерпуля», потому что в Ливерпуле много ирландцев. Это первый город, когда переплываешь из Ирландии в Англию. А так, чтобы кто-то фанател от футбола, — такого нет.

(Илья Андреев)